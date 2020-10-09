Молодой человек снял флаг со здания автовокзала и избил мужчину в ответ на замечание

Новости Беларуси. По факту нападения на автовокзале «Центральный» в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По факту нападения на автовокзале «Центральный» в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 5 октября. На этих кадрах видно, как молодой человек снимает государственный флаг над входом в кассы автовокзала.
Проходящий мимо мужчина сделал парню замечание, забрал лежащий на земле рюкзак нарушителя и потребовал взамен флаг, за что был жестоко избит. Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 19-летний студент.
– Я пришел на автовокзал после того, как снял флаг в месте, где я учусь. Увидел флаг, легко достать относительно.
– На автовокзале?
– Да.
– Снял флаг, стал на перила. Подошел мужчина, спрашивает...
– Мужчине сколько лет на вид? Пожилой, не пожилой?
– Лет 50, мне показалось. Что я собираюсь делать с флагом, спросил.
– То есть вежливо разговаривал?
– Да. Я ничего не ответил, молча продолжал снимать флаг с флагштока. Он возмутился этим, схватил мой рюкзак, который я поставил перед тем, как залезть и снять флаг, и сказал отдать флаг немедленно ему. Я запаниковал: в рюкзаке были мои документы. Подошел к нему, протянул флаг, сказал «на», после чего ударил его в лицо. Он повалился на землю, рюкзак остался у него в руках. Я пару раз ударил его палкой флагштоком.
– Куда бил флагштоком?
– По голове. После чего выхватил рюкзак и скрылся.
Свидетелями произошедшего оказалась эта пара. Молодые люди находились рядом с пострадавшим, пока мужчине не была оказана специализированная помощь. За особо злостное хулиганство парень ответит по закону. Подозреваемый находится в ИВС.