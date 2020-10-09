Молодой человек снял флаг со здания автовокзала и избил мужчину в ответ на замечание

– Я пришел на автовокзал после того, как снял флаг в месте, где я учусь. Увидел флаг, легко достать относительно.

– На автовокзале?

– Да.

– Снял флаг, стал на перила. Подошел мужчина, спрашивает...

– Мужчине сколько лет на вид? Пожилой, не пожилой?

– Лет 50, мне показалось. Что я собираюсь делать с флагом, спросил.

– То есть вежливо разговаривал?

– Да. Я ничего не ответил, молча продолжал снимать флаг с флагштока. Он возмутился этим, схватил мой рюкзак, который я поставил перед тем, как залезть и снять флаг, и сказал отдать флаг немедленно ему. Я запаниковал: в рюкзаке были мои документы. Подошел к нему, протянул флаг, сказал «на», после чего ударил его в лицо. Он повалился на землю, рюкзак остался у него в руках. Я пару раз ударил его палкой флагштоком.

– Куда бил флагштоком?

– По голове. После чего выхватил рюкзак и скрылся.