Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на магазин в Столбцовском районе

Новости Беларуси. 31 октября около половины седьмого вечера в Столбцовском районе произошло разбойное нападение на магазин.

Как сообщает Следственный комитет, в милицию обратилась заведующая магазином, который находится в одной из деревень района. Женщина рассказала, что неизвестные вошли в торговое заведение и, угрожая похожим на пистолет предметом, связали её. После этого нападавшие забрали выручку в размере около 2 тысяч рублей и скрылись.

К месту происшествия была направлена СОГ. Вскоре были установлены подозреваемые, ими оказались безработные жители Столбцов: 42-летний мужчина и 37-летняя женщина. Ранее подозреваемые были судимы, в момент совершения преступления фигуранты были пьяны.

Изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к преступлению. Назначено проведение ряда экспертиз. Предварительно, пара угрожала потерпевшей муляжом стрелкового оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РБ. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия.