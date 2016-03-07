В Минске пассажирский автобус с заснувшим водителем врезался в столб: шесть человек госпитализированы

Новости Беларуси. ДТП с участием общественного транспорта в Минске. Рейсовый автобус врезался в столб. Авария произошла около 8 часов утра. В момент ЧП в салоне находились 6 человек: пять женщин и один мужчина. Все они получили незначительные травмы. По словам очевидцев и пострадавших, столкновение произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

Попавший в аварию автобус следовал по маршруту № 6 от Брилевичей до железнодорожного вокзала. В какой-то момент машина ушла с проезжей части и врезалась в столб. На фото видно: автобус практически его снес. Сигнал о случившемся поступил в 7.50 утра. На место сразу же выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Константин Свибович, инспектор ДПС Московского района УВД Мингорисполкома:

Было установлено, что автобус «МАЗ» шестого маршрута, двигаясь по улице Железнодорожной со стороны проспекта Жукова в направлении Щорса, частично выехал за пределы проезжей части дороги, совершив наезд на осветительную мачту. Как поясняют пострадавшие и водитель, скорость была около 20-30 км/ч.

По словам очевидцев, водитель заснул за рулем. Это подтвердил и сам 28-летний шофер. Что было этому причиной, еще предстоит выяснить сотрудникам ГАИ. Сам виновник случившегося не пострадал. В салоне же в момент ДТП (благо, день выходной) было немного людей: пять женщин и один мужчина.

Наталья Сандович:

Я сидела на заднем сиденье в пол-оборота. Помню только удар, полет, я приземлилась в середине автобуса, на спину. Так нас по автобусу разбросало, друг другу помогли выйти.

Всех пассажиров автобуса после ДТП доставили в две городские больницы. Некоторые из них отказались от госпитализации – травмы незначительные. В основном ушибы и ссадины. Остальные пострадавшие остались на стационарное лечение.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Две женщины госпитализированы с учетом полученной травмы. Две женщины, которые госпитализированы к нам, имеют нетяжелые степени повреждения, требующие динамического наблюдения в течение 7-10 дней. После этого они будут выписаны домой.

Автобус принадлежал автопарку № 2. В салоне машины выбиты стекла. Потребуется замена лобового стекла. Он снят с маршрута. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.