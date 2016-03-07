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В Бресте такси вылетело с моста в кювет

07 марта 2016 13:26
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Новости Беларуси. Автомобиль Toyota двигался в сторону городского парка. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением на закруглении дороги.

Автомобиль слетел с моста, затормозив в метре от бетонного забора.

В Бресте такси вылетело с моста в кювет-1

Водитель находился в автомобиле один. После аварии мужчина самостоятельно выбрался из салона машины.

Такси из кювета достали с помощью спецтехники. 

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт

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