В Бресте такси вылетело с моста в кювет

Новости Беларуси. Автомобиль Toyota двигался в сторону городского парка. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением на закруглении дороги.
Автомобиль слетел с моста, затормозив в метре от бетонного забора.
Новости Беларуси. Автомобиль Toyota двигался в сторону городского парка. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением на закруглении дороги.
Автомобиль слетел с моста, затормозив в метре от бетонного забора.
Водитель находился в автомобиле один. После аварии мужчина самостоятельно выбрался из салона машины.
Такси из кювета достали с помощью спецтехники.