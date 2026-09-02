Новости по тегу #Авария автобуса

«Hyundai» отбросило на стоявший поблизости автомобиль «Mercedes».
Там по неизвестным пока причинам автобус с пассажирами неожиданно съехал с парома и рухнул в реку. Несколько человек успели выбраться из салона.
Четыре человека погибли, а 29 пострадавших были доставлены в больницу с различными травмами.
В Оршанскую ЦРБ госпитализированы 10 человек. У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести. Один из них – в реанимации.
В результате аварии 53-летняя женщина погибла. Еще шесть человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Пассажирский автобус сорвался в 200-метровую пропасть.
Медики борются за жизни пострадавших. А для установления некоторых жертв необходимо провести ДНК-тест.
Это одна из самых серьезных железнодорожных аварий последних лет с многочисленными жертвами.
Один ребенок погиб, еще 15 пострадали в крупном ДТП на юге Австралии.
По основной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением.
Трое пострадавших были вертолетом доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Как сообщили очевидцы трагедии, столкновение произошло из-за поломки одного из автобусов.
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