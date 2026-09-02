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Новости по тегу #Авария автобуса

ДТП в Минске: легковушка столкнулась с трамваем при развороте
02 сентября 2026 13:29

ДТП в Минске: легковушка столкнулась с трамваем при развороте

Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш
26 марта 2026 07:53

Не менее 24 человек погибли после падения автобуса в реку в Бангладеш

В Колорадо на шоссе столкнулись более 30 автомобилей – есть жертвы
18 февраля 2026 11:07

В Колорадо на шоссе столкнулись более 30 автомобилей – есть жертвы

После смертельного ДТП с автобусом на трассе М-1 в больнице с травмами остаются 10 человек
27 декабря 2025 10:33

После смертельного ДТП с автобусом на трассе М-1 в больнице с травмами остаются 10 человек

Смертельное ДТП в Толочинском районе – автобус «Брест–Москва» опрокинулся в кювет
27 декабря 2025 07:56

Смертельное ДТП в Толочинском районе – автобус «Брест–Москва» опрокинулся в кювет

По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу
13 ноября 2025 07:13

По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу

На западе Индии автобус загорелся на ходу – погибли не менее 19 человек
15 октября 2025 07:57

На западе Индии автобус загорелся на ходу – погибли не менее 19 человек

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли
09 сентября 2025 07:24

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли

В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы
27 августа 2025 10:54

В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы

Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом
04 июня 2025 09:30

Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом

В Польше погибли пять человек при столкновении микроавтобуса с грузовиком
16 мая 2025 08:00

В Польше погибли пять человек при столкновении микроавтобуса с грузовиком

4 автобуса столкнулось на дороге в Чили – 6 человек погибли и около 70 пострадали
12 марта 2025 10:38

4 автобуса столкнулось на дороге в Чили – 6 человек погибли и около 70 пострадали