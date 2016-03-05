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Дикая история ценой в $200: хозяина, который повесил беременную собаку, оштрафовали

05 марта 2016 17:05
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Новости Беларуси. История о собаке, которую нашли повешенной в Речицком районе, шокировала белорусов в январе. 7 числа жительница деревни Бронное гуляла со своими собаками в лесополосе. В какой-то момент псы что-то почуяли и привели хозяйку в овраг, где на дереве висела беременная собака.

Шокирующие кадры были опубликованы в социальных сетях. Ситуация вызвала общественное негодование. Поисками палача занялась милиция.

Участковый инспектор обратил внимание на отсутствие собаки в одном из дворов, откуда раньше постоянно доносился лай.

51-летний хозяин в содеянном признался. Мужчина объяснил: его собака повадилась таскать кур с чужих подворий. Поэтому он принял решение лишить своего четвероногого друга жизни, чтобы не было проблем с соседями.

Мужчина завел собаку в лесополосу и повесил на веревке. Зима, на улице холодно, земля замерзла. Хозяин собаки подумал, что выкопать яму будет проблематично, и оставил тело животного в петле.              

5 марта суд Речицкого района вынес решение по этому делу.

За «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных» мужчине назначен штраф 20 базовых величин.

Ольга Барсукова, пресс-секретарь Гомельского областного суда:
Суд постановил признать А. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.15.45 КоАП Республики Беларусь (жестокое обращение с животными) и подвергнуть его административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 4 200 000 рублей. 

Напомним, несколько лет назад белорусов шокировали подробности жестокого убийства добермана по кличке Эйс.

Молодой человек взял его из приемника для бездомных животных. Пёс был элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече.  Но вместо уютного дома собаку ждала расправа.

Дикая история ценой в $200: хозяина, который повесил беременную собаку, оштрафовали -1

О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой.

Случай для Беларуси беспрецедентный. Несколько месяцев защитники животных собирали улики, опрашивали соседей, обращались в милицию. Обезглавленное тело собаки, без которого суд вряд ли бы состоялся, тоже нашли волонтеры. На 10 день после убийства. Подробности трагедии читайте здесь.

# происшествия # Вандализм и живодерство # Фотофакт # Ольга Барсукова

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