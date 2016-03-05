Дикая история ценой в $200: хозяина, который повесил беременную собаку, оштрафовали

Новости Беларуси. История о собаке, которую нашли повешенной в Речицком районе, шокировала белорусов в январе. 7 числа жительница деревни Бронное гуляла со своими собаками в лесополосе. В какой-то момент псы что-то почуяли и привели хозяйку в овраг, где на дереве висела беременная собака.

Шокирующие кадры были опубликованы в социальных сетях. Ситуация вызвала общественное негодование. Поисками палача занялась милиция.

Участковый инспектор обратил внимание на отсутствие собаки в одном из дворов, откуда раньше постоянно доносился лай.

51-летний хозяин в содеянном признался. Мужчина объяснил: его собака повадилась таскать кур с чужих подворий. Поэтому он принял решение лишить своего четвероногого друга жизни, чтобы не было проблем с соседями.

Мужчина завел собаку в лесополосу и повесил на веревке. Зима, на улице холодно, земля замерзла. Хозяин собаки подумал, что выкопать яму будет проблематично, и оставил тело животного в петле.

5 марта суд Речицкого района вынес решение по этому делу.

За «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных» мужчине назначен штраф 20 базовых величин.

Ольга Барсукова, пресс-секретарь Гомельского областного суда:

Суд постановил признать А. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.15.45 КоАП Республики Беларусь (жестокое обращение с животными) и подвергнуть его административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 4 200 000 рублей.

Напомним, несколько лет назад белорусов шокировали подробности жестокого убийства добермана по кличке Эйс.

Молодой человек взял его из приемника для бездомных животных. Пёс был элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа.