Подробности пожара в центре Минска: «Мам, ты не пугайся. У нас пожар»

Новости Беларуси. ЧП в центральной части Минска. 5 человек спасено во время пожара в многоэтажке. Ещё 12 - были эвакуированы.

На улице Беды горели два балкона - на шестом и седьмом этажах. При этом огонь также перешел в одну из квартир. Подразделения МЧС оперативно справились с пожаром. Причина возгорания устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Сын позвонил и сказал: «Мам, ты не пугайся. С магазина будешь идти, а у нас пожар». Говорит, полно дыма, открыл окна. Все горит в соседнем предбаннике.

Сначала горела квартира, потом огонь выскочил на балкон, потом перекинулся на балкон слева. А потом, как только стекла лопнули, кислород пошел и все.