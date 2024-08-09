В Минске из окна 7-го этажа выпала 10-летняя девочка

В Минске 10-летняя девочка выпала из окна с 7-го этажа и погибла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске 10-летняя девочка выпала из окна с 7-го этажа и погибла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, учащаяся 5-го класса одной из столичных школ спускалась по лестнице, чтобы проводить подругу, и на лестничной площадке 7-го этажа выпала из окна. Оно было закрыто, но остекление не выдержало, когда девочка облокотилась на него.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
10-летняя девочка играла со своей одноклассницей. Спускаясь с 7-го этажа, подружки разделились: одна пошла по лестнице, а другая взобралась на балку, прилегающую к стене здания. Когда девочка захотела спуститься, она присела на выступ и, потеряв равновесие, оперлась об оконный проем, после чего выпала из него на козырек 2-го этажа. От полученных травм малолетняя скончалась на месте.
По факту происшествия Следственный комитет Фрунзенского района проводит проверку.