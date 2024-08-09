В Минске из окна 7-го этажа выпала 10-летняя девочка

В Минске 10-летняя девочка выпала из окна с 7-го этажа и погибла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, учащаяся 5-го класса одной из столичных школ спускалась по лестнице, чтобы проводить подругу, и на лестничной площадке 7-го этажа выпала из окна. Оно было закрыто, но остекление не выдержало, когда девочка облокотилась на него.