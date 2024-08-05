Прямой эфир

В Пуховичском районе произошло ДТП с летальным исходом

05 августа 2024 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За выходные в Минской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один – погиб, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе произошло ДТП с летальным исходом-1

Так, в Пуховичском районе 40-летний водитель автомобиля Ford двигался поздно вечером в направлении Минска. Не заметил, как два человека переходили проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу. И совершил наезд. В результате ДТП 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Второго пострадавшего госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси 235 тысяч евро по поддельным документам
31 июля 2024 07:44

Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси 235 тысяч евро по поддельным документам

Юноша на шеринговом электросамокате попал под колёса легковушки – он доставлен в больницу
24 июля 2024 19:16

Юноша на шеринговом электросамокате попал под колёса легковушки – он доставлен в больницу

Застрял под путепроводом – водитель МАЗа не учёл высоту перевозимого эскаватора
12 июля 2024 17:37

Застрял под путепроводом – водитель МАЗа не учёл высоту перевозимого эскаватора