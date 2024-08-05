В Пуховичском районе произошло ДТП с летальным исходом

За выходные в Минской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один – погиб, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе 40-летний водитель автомобиля Ford двигался поздно вечером в направлении Минска. Не заметил, как два человека переходили проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу. И совершил наезд. В результате ДТП 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Второго пострадавшего госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка.