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Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело

06 августа 2024 10:37
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В Витебске на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело, ребенка госпитализировали.

Это случилось 5 августа, когда на футбольном поле крытого манежа трое детей играли в мяч. Незакрепленные ворота упали на ребенка, причинив телесные повреждения. Они оказались достаточно серьезными.

Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело-1

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники и тренер ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По данному факту управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 Статьи 165 – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.

Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело-4

Пострадавшего ребенка из Витебска ночью доставили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, в отделение реанимации. Его состояние оценивается ближе к средней степени тяжести. Проводится медикаментозное лечение. Диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб грудной клетки.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Александр Суходольский # Новости Витебска и Витебской области

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