Футбольные ворота упали на 8-летнего мальчика в Витебске, возбуждено уголовное дело

В Витебске на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело, ребенка госпитализировали. Это случилось 5 августа, когда на футбольном поле крытого манежа трое детей играли в мяч. Незакрепленные ворота упали на ребенка, причинив телесные повреждения. Они оказались достаточно серьезными.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники и тренер ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По данному факту управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 Статьи 165 – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.