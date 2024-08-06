Стали известны подробности случая с падением футбольных ворот на 8-летнего мальчика в Витебске

Теперь он проходит лечение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Состояние оценивается ближе к средней степени тяжести. Диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб грудной клетки.

В Витебске на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенка госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Корень, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии: Состояние его расценивается на данный момент как средней тяжести. Есть черепно-мозговая травма, которая сегодня не требует хирургического вмешательства. Но, по данным обследования, вполне возможно, что после наших дообследований это может быть произведено. Поэтому ребенок переведен для проведения специализированной по необходимости нейрохирургической помощи. Сейчас ребенок в ясном сознании.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

По данным следствия, днем 5 августа на футбольном поле крытого манежа в Витебске трое детей играли в мяч. Когда спортивный инвентарь попал в сетку ворот, 8-летний мальчик полез его доставать и поднял незакрепленные футбольные ворота. В результате они упали на ребенка, причинив телесные повреждения.

Особое внимание при расследовании уголовного дела будет уделено установлению причин и условий, которые привели к произошедшему.