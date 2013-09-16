Новости Беларуси. Громкое преступление в Гродненской области. В Лиде убили двух продавщиц ради выручки и спиртного. Женщинам было 56 и 45 лет. Вечером их тела нашли возле продовольственного магазина на окраине города, в котором они работали. Из кассы исчезли 35 млн рублей и несколько бутылок спиртного.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи и эксперты, ищут очевидцев преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области:

Областное Управление Следственного комитета квалифицирует действия пока не установленных лиц как умышленное убийство двух лиц, совершенное с собой жесткостью из корыстных побуждений. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Областного Управления Следственного комитета, УВД Гродненского облисполкома, а также эксперты Государственного комитета судебных экспертиз.

Трагедия произошла здесь на заднем дворе продовольственного магазина в частном секторе города Лида. Соседи вызвали милицию, сообщив о драке. Прибывший наряд обнаружил тела двух женщин.

Жестокость, с которой было совершено убийство, поразила даже опытных следователей. Удары наносились тяжелым тупым предметом, предположительно металлической трубой, исключительно по голове. Причем смертельными оказались уже первые удары. Однако, преступник продолжал избивать бездыханные тела жертв, изуродовав их до не узнаваемости.

Сергей Шершеневич:

С многочисленными телесными повреждениями были обнаружены тела двух местных жительниц. Это продавщицы магазина 1957 и 1968 годов рождения. В ходе осмотра места происшествия, было установлено, что из магазина исчезла выручка - это порядка 35 млн белорусских рублей, кроме того, пропали спиртные напитки. Окончательная сумма причиненного ущерба устанавливается.

Как преступник проник в магазин, выясняют следователи. Известно, что входная дверь была закрыта, а убийство совершено уже после окончания смены. Не исключено, что он поджидал своих жертв у черного входа. После жестокой расправы убийца забрал всю выручку и скрылся. Правда, свидетели успели заметить выходящего человека. Уже известны его приметы.

Николай Ковалевский, начальник Управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома:

В настоящее время мы устанавливаем личность преступника, который выглядел следующим образом: на вид ему 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, ближе к худощавому. Был одет в куртку темную, имелся капюшон, синие джинсы.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений с особой жестокостью». На поимку преступника брошены лучшие оперативники Гродненщины. В помощь коллегам уже прибыли следователи из Минска. В регионе проводится масштабная поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, несколько месяцев назад зверское убийство 50-летней минчанки шокировало общественность. Татьяна Слонимская уехала на машине собирать ягоды и не вернулась. Женщину искали несколько недель, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей, однако поиски не увенчались успехом.

Тело Татьяны нашли возле деревни Дворец. Чтобы скрыть следы, преступники закопали труп. Подробности потрясли всех. Человеческую жизнь приравняли к стоимости обычной иномарки. По сути, женщину убили из-за груды металла. После жестокой расправы с хозяйкой авто, легковушку продали в России. Сложно поверить, но к хладнокровному убийству причастны молодые люди, которым нет и двадцати двух лет (смотрите видео).