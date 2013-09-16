Очередное падение с моста в Гомеле. Женщина бросилась в реку Сож

Новости Беларуси. В минувшую пятницу в Гомеле очередное падение с моста едва не закончилось трагедией. Женщина прыгнула с автомобильного моста через реку Сож.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Работники ОСВОД и спасатели МЧС были на месте спустя считанные минуты, благо спасательная станция находится недалеко от места происшествия. Была обследована акватория реки вниз по течению и ориентировочно в 400 метрах от моста обнаружили женщину, тело которой то уходило под воду, то вновь появлялось над поверхностью.

На вид пострадавшей около 45 лет. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Напомним, неделю назад на этом же мосту 35-летняя россиянка пыталась покончить жизнь самоубийством. В реку Сож женщина столкнула собственную дочь, после чего сама прыгнула в воду. Благодаря неравнодушным очевидцам они остались живы. На помощь бросились электромеханик РУП «Белтелеком» и врач-хирург Ветковской районной больницы. Мать обрекла себя и своего ребёнка на смерть из-за проблем с жильём.

Несколько лет назад в Минске свести счёты с жизнью пытался 30-летний мужчина. Минчанин не удосужился подумать ни о семье, ни о жителях дома, в котором и устроил взрыв. Он намеренно перерезал газоподводящий шланг и зажег огонь. Мощной взрывной волной мужчину в соседнем подъезде сбросило с дивана и ударило о противоположную стену, а 80-тилетнюю бабушку накрыло стеной. Тогда ни один из 40 жильцов подъезда чудом не получил ни царапины (смотрите видео).