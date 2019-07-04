Задержаны подозреваемые по делу о взрывах на салюте 3 июля в Минске

Новости Беларуси. По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля задержаны подозреваемые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение в работе с фейерверочными изделиями.

А именно – осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними.

Владимир Караник о взрывах фейерверков 3 июля: Помощь была оказана в максимально короткие сроки