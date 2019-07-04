Задержаны подозреваемые по делу о взрывах на салюте 3 июля в Минске

Новости Беларуси. По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске 3 июля задержаны подозреваемые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение в работе с фейерверочными изделиями.
А именно – осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними.
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28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте. Взрывной волной повреждены окна в ближайших зданиях.
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