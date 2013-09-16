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Пропавшие в Глуске женщина и её трёхмесячная дочь найдены мёртвыми. Подозреваемый в ссоре убил их отвёрткой

16 сентября 2013 07:44
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Новости Беларуси. 30-летнюю Татьяну и её трёхмесячную дочурку Алину искали несколько дней. Вечером 7 сентября женщина с ребёнком вышла из своего дома в городском посёлке  Глуск Могилёвской области. И с тех пор о местонахождении матери и дочери ничего не было известно.

Тела Татьяны и Алины обнаружили 13 сентября. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Глусское РОВД, по подозрению в убийстве задержан сожитель Татьяны. Следователям предстоит выяснить, что толкнуло убийцу на преступление.

МВД Беларуси:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 7 сентября в 23.00 мужчина в своем доме в ссоре убил их отверткой, после чего на автомашине тела вывез вблизи д. Хвастовичи и закопал.

Напомним, на прошлой неделе в Орше ссора бывших супругов закончилась трагедией на глазах случайных прохожих. 29-летний мужчина жестоко расправился с 19-летней девушкой, которая недавно была его супругой. Он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем ударил себя ножом в грудь (смотрите видео).
 

# происшествия # Убийство

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