В Гомеле прогулочный катер с пассажирами сел на мель. Капитан был пьян

Новости Беларуси. Прогулка на катере в минувшее воскресенье изрядно подпортила настроение пассажирам. На судне находились 13 человек: 12 отдыхающих и капитан.

Катер при заходе в бухту реки Сож сел на мель в 10 метрах от берега. Выбраться из так называемой ловушки самостоятельно люди не смогли. Добраться до берега им помогли спасатели.

На судне не оказалось ни одного спасательного жилета. Капитан катера наотрез отказался представить документы на право управления катером.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

По предварительной информации капитан находился в состоянии алкогольного опьянения. Работникам МЧС документы на право управления судном предоставить отказался. Прибывшими к месту вызова работниками милиции капитан был доставлен в учреждение здравоохранения для проведения медицинского освидетельствования. Катер зарегистрирован в Гомельской городской инспекции по маломерным судам. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение о привлечении капитана к ответственности.

Напомним, в июле этого года прогулка на озере Белое Гомельской области закончилось трагедией. Моторная лодка с отдыхающими перевернулась и затонула в 200 метрах от берега. В момент крушения на борту было 10 человек, из них половина – дети от 4 до 7 лет.

Моторная лодка к берегу, где расположились несколько семей из Солигорска, причалила вчера в обед. На предложение покатать детей по озеру родители согласились и даже заплатили за услугу 100 тысяч белорусских рублей. Когда лодка заходила на роковой вираж один из отдыхающих наблюдал за происходящим в бинокль с берега. Мужчина своими глазами видел гибель собственного сына. И ничем помочь не мог (смотрите видео). Кроме того, перегруженной людьми лодкой управлял сильно пьяный человек. Экспертиза показала содержание алкоголя в крови было на уровне 1, 26 промиле.