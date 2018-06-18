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В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка

18 июня 2018 13:25
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Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку.  

В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент произошёл в деревне Липляны Лельчицкого района. Прибывшие спасатели нашли животное в шести метрах от края железобетонной трубы.  

В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Работники МЧС очистили трубу от песка, а затем осторожно достали парнокопытное. Козлёнок не пострадал.  

В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Летом 2018 года в Пружанах инспекторы ГАИ помогли лебединому семейству перейти проезжую часть. 

Птицы направлялись к озеру – здесь подробнее.  

# Человек и животные # происшествия # Спасение

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