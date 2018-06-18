В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка

Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку.
Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку.
Фото: Гомельское ОУМЧС
По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент произошёл в деревне Липляны Лельчицкого района. Прибывшие спасатели нашли животное в шести метрах от края железобетонной трубы.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Работники МЧС очистили трубу от песка, а затем осторожно достали парнокопытное. Козлёнок не пострадал.
Фото: Гомельское ОУМЧС
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