В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка

Новости Беларуси. Днём 16 июня сотрудники МЧС выехали на помощь застрявшему в проточной трубе козлёнку.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент произошёл в деревне Липляны Лельчицкого района. Прибывшие спасатели нашли животное в шести метрах от края железобетонной трубы.