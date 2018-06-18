В Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты. Мужчина в реанимации

Новости Беларуси. Днём 17 июня в Барановичах на территории цеха РУП «Брествтормет» с высоты 12 метров упал рабочий.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, перед несчастным случаем 50-летний машинист мостового крана проверял его техническое состояние.

В определённый момент мужчина потерял равновесие, не смог удержаться и упал. При падении с 12-метровой высоты гражданин получил серьёзные травмы. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Осенью прошлого года в Минске рабочий упал в шахту лифта.