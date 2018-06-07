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В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу

07 июня 2018 11:35
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Новости Беларуси. 7 июня в Пружанах инспекторы ГАИ перекрыли дорогу, чтобы лебедята и их родители смогли перейти на другую сторону. Предполагается, что птицы направлялись к озеру.  

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу-1

Фото: «Подслушано Пружаны» / Павел Геннадьевич  

Фотографии необычного случая были опубликованы в сообществе «Подслушано Пружаны» и в издании «Раённыя будні». Несколько пользователей прокомментировали забавный инцидент.  

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу-4

Фото: «Раённыя будні» / Сергей Талашкевич  

«Не, ну, лебедям именно через кольцо приспичило куда-то шуровать»,  

«Побольше бы таких новостей!»,  

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу-7

Фото: «Подслушано Пружаны» / Павел Геннадьевич  

«У них гнездо было на водоёмчике за заправкой как на Оранчицы… видать, стало мало места молодняку, и родители решили их перевести на озеро… А как по другому это сделать? Отважное решение»,  

 «Замечательные фото, да и новость в целом!».  

В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу-10

Фото: «Подслушано Пружаны» / Виталик Бубель  

Весной 2018 года в Минске на проспекте Победителей остановилось движение.  

Причиной стало переходившее дорогу утиное семейство – здесь подробности.  

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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