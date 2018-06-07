В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу

Новости Беларуси. 7 июня в Пружанах инспекторы ГАИ перекрыли дорогу, чтобы лебедята и их родители смогли перейти на другую сторону. Предполагается, что птицы направлялись к озеру.
Новости Беларуси. 7 июня в Пружанах инспекторы ГАИ перекрыли дорогу, чтобы лебедята и их родители смогли перейти на другую сторону. Предполагается, что птицы направлялись к озеру.
Фото: «Подслушано Пружаны» / Павел Геннадьевич
Фотографии необычного случая были опубликованы в сообществе «Подслушано Пружаны» и в издании «Раённыя будні». Несколько пользователей прокомментировали забавный инцидент.
Фото: «Раённыя будні» / Сергей Талашкевич
«Не, ну, лебедям именно через кольцо приспичило куда-то шуровать»,
«Побольше бы таких новостей!»,
Фото: «Подслушано Пружаны» / Павел Геннадьевич
«У них гнездо было на водоёмчике за заправкой как на Оранчицы… видать, стало мало места молодняку, и родители решили их перевести на озеро… А как по другому это сделать? Отважное решение»,
«Замечательные фото, да и новость в целом!».
Фото: «Подслушано Пружаны» / Виталик Бубель
Весной 2018 года в Минске на проспекте Победителей остановилось движение.
Причиной стало переходившее дорогу утиное семейство – здесь подробности.