В Пружанах сотрудники ГАИ помогли лебедям перейти дорогу

Новости Беларуси. 7 июня в Пружанах инспекторы ГАИ перекрыли дорогу, чтобы лебедята и их родители смогли перейти на другую сторону. Предполагается, что птицы направлялись к озеру.

Фотографии необычного случая были опубликованы в сообществе «Подслушано Пружаны» и в издании «Раённыя будні». Несколько пользователей прокомментировали забавный инцидент.

«Не, ну, лебедям именно через кольцо приспичило куда-то шуровать»,

«У них гнездо было на водоёмчике за заправкой как на Оранчицы… видать, стало мало места молодняку, и родители решили их перевести на озеро… А как по другому это сделать? Отважное решение»,

«Замечательные фото, да и новость в целом!».