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На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку

18 июня 2018 10:43
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Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бобруйске собака предупредила юную хозяйку о начинающемся пожаре.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, загорание произошло на первом этаже девятиэтажного общежития. В квартире находились девочка и собака, родители ребёнка отсутствовали.  

На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В момент начала пожара животное учуяло запах дыма и залаяло. Девочка догадалась о происходящем, выбежала на коридор и позвала на помощь.  

Прибывшие спасатели эвакуировали девять человек, среди которых были два ребёнка.  

На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Огнём уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке. Никто не пострадал.  

На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Предполагается, что пожар начался из-за короткого замыкания холодильника.  

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# Спасение # происшествия # Фотофакт

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