На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку
Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бобруйске собака предупредила юную хозяйку о начинающемся пожаре.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, загорание произошло на первом этаже девятиэтажного общежития. В квартире находились девочка и собака, родители ребёнка отсутствовали.
В момент начала пожара животное учуяло запах дыма и залаяло. Девочка догадалась о происходящем, выбежала на коридор и позвала на помощь.
Прибывшие спасатели эвакуировали девять человек, среди которых были два ребёнка.
Огнём уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке. Никто не пострадал.
Предполагается, что пожар начался из-за короткого замыкания холодильника.
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