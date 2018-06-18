На пожаре в Бобруйске собака спасла юную хозяйку

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, загорание произошло на первом этаже девятиэтажного общежития. В квартире находились девочка и собака, родители ребёнка отсутствовали.

Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бобруйске собака предупредила юную хозяйку о начинающемся пожаре.

В момент начала пожара животное учуяло запах дыма и залаяло. Девочка догадалась о происходящем, выбежала на коридор и позвала на помощь.

Прибывшие спасатели эвакуировали девять человек, среди которых были два ребёнка.