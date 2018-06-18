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КГК: 60 субъектов хозяйствования в Минске нелегально закупили продукцию на миллион рублей

18 июня 2018 12:54
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Новости Беларуси. В Минске Комитет государственного контроля установил 60 субъектов хозяйствования, которые закупали рыбу и морепродукты по серым схемам.  

По сведениям КГК, всего нелегальным путём было закуплено продукции на сумму более миллиона рублей. За наиболее серьёзные правонарушения составлено 29 административных протоколов. Экономическим судом Минска протоколы изучены, сумма штрафных санкций превысила полмиллиона.  

Отмечается, что мониторинг был не случайным. В январе 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении крупного поставщика морепродуктов. Мужчина занижал налоговую базу, продавал товар в кафе и магазины Минска за наличные. В итоге он не уплатил налоги на сумму около 245 тысяч рублей.  

Гражданин занимался подобной деятельностью с января 2015 года по июль 2017 года (здесь подробности).  

# Налоги # происшествия

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