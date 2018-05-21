В Кормянском районе два рыбака погибли от удара молнии

Новости Беларуси. Вечером 18 мая в Кормянском районе два человека погибли от удара молнии.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, 23-летний и 30-летний жители Кормы пришли рыбачить на берег реки Сож.

Вскоре началась гроза. Граждане укрылись под деревом возле реки. Через некоторое время в мужчин попала молния, тела погибших упали в воду.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС: правила поведения во время грозы

О пропаже людей сообщили родственники. Тела обоих рыбаков найдены.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

На неделе молнией убило жителя Барановичского района.