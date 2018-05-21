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В Кормянском районе два рыбака погибли от удара молнии

21 мая 2018 11:41
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Новости Беларуси. Вечером 18 мая в Кормянском районе два человека погибли от удара молнии.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, 23-летний и 30-летний жители Кормы пришли рыбачить на берег реки Сож.  

Вскоре началась гроза. Граждане укрылись под деревом возле реки. Через некоторое время в мужчин попала молния, тела погибших упали в воду.  

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС: правила поведения во время грозы  

О пропаже людей сообщили родственники. Тела обоих рыбаков найдены.    

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.  

На неделе молнией убило жителя Барановичского района.  

Мужчина работал на огороде – подробности здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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