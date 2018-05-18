Мужчина работал в огороде. Житель Барановичского района умер от удара молнии

Новости Беларуси. Жителя Барановичского района убило молнией.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось днем 18 мая.
Медики получили сообщение о смерти человека.
Молния попала в 64-летнего мужчину, когда он работал на огороде. Супруга пострадавшего вызвала скорую. Врачи, которые приехали на место, констатировали смерть мужчины и сообщили о произошедшем в милицию.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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