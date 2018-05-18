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Мужчина работал в огороде. Житель Барановичского района умер от удара молнии

18 мая 2018 15:13
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Новости Беларуси. Жителя Барановичского района убило молнией.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось днем 18 мая.

Медики получили сообщение о смерти человека.

Молния попала в 64-летнего мужчину, когда он работал на огороде. Супруга пострадавшего вызвала скорую. Врачи, которые приехали на место, констатировали смерть мужчины и сообщили о произошедшем в милицию.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Советы от МЧС: что делать во время грозы (здесь подробнее).

# Несчастный случай # происшествия # Сергей Дученко

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