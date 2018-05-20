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В Могилёве столкнулись три легковушки и туристический автобус. Погибла женщина

20 мая 2018 15:05
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Новости Беларуси. Вечером 19 мая в Могилёве произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и туристического автобуса. Погибла женщина.  

Как сообщает Радио Sputnik Беларусь со ссылкой на ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла на улице Челюскинцев.  

BMW, за рулём которого находился 23-летний могилёвчанин, врезался в попутно ехавший автобус. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с внедорожником Honda. От этого столкновения Honda оказалась на встречной полосе и врезалась в «Ладу», которую ударило о столб.  

В ДТП погибла 59-летняя пассажирка машины «Лада». Женщина находилась на заднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. 21-летний водитель этого же автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Травмы получил ещё один пассажир «Лады» – 56-летний человек. У него травма головы и перелом костей носа.  

Также в аварии пострадала трёхлетняя пассажирка Honda. У девочки закрытая ЧМТ и тупая травма живота. Ребёнок ехал на заднем сиденье в автокресле. Девочку госпитализировали.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Минске столкнулись МАЗ и легковушка. 

Один человек пострадал – здесь подробнее.  

# Авария в Могилеве # происшествия

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