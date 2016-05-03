Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС: правила поведения во время грозы

Люблю грозу в начале мая. Очень красивое природное явление, но, к сожалению, не безопасное. Чтобы она не застала вас врасплох, следует придерживаться определенных правил поведения.

Грозовой период в Беларуси начинается с середины апреля и заканчивается обычно в начале октября. В эти дни мы чаще проводим время на свежем воздухе, тем самым невольно становимся мишенью громовержца Перуна.

Чтобы иной раз не попадать под гнев властелина грозовых туч, прислушайтесь к нашим советам.

Гроза застала вас дома? Не спеши вздыхать с облегчением, ведь даже толстые стены родного крова не являются 100% гарантом безопасности.

Уже слышны раскаты грома, а вы гуляете у водоема? Незамедлительно покиньте данную территорию. Запомните, это место является одним из самых опасных!

Гроза началась внезапно, а вы за рулем? Не волнуйтесь, автомобиль – не самое плохое укрытие от грома и молнии. Остановите машину подальше от деревьев и линий электропередач. Заглушите двигатель, закрой все окна и выключите аудиосистему.

Прогулка в лесу под раскатами грома, возможно, и романтичное времяпрепровождение. Но чтобы такой поход не закончился плачевно, спрячьтесь от непогоды под самым низким деревом или кустарником.

Во время грозы следует всегда отключать мобильные телефоны - они могут притянуть разряд атмосферного электричества. Обязательно снимите с себя все украшения, и положите их на расстоянии не менее пяти метров. На открытом пространстве категорически запрещено прятаться вблизи одиноких деревьев, металлических конструкций и сетчатых оград. Не делайте резких движений, не привлекайте к себе лишнего внимания.

Ну а если беда все-таки случилась, не бойтесь подойти к пострадавшему и оказать

Будьте бдительны и не относитесь халатно ко всем мерам своей безопасности.