В Минске горело общежитие: 8 человек спасено, 60 – эвакуировано

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных из окна на третьем этаже шёл сильный дым. Стало известно, что горели вещи в одной из комнат двухкомнатного блока.

В ночь перед пожаром снимавшая комнату женщина и её соседка-пенсионерка заснули во время просмотра телепередач. Утром гражданка услышала треск возле телевизора и заметила дым. Она разбудила соседку и попыталась самостоятельно ликвидировать пожар. Женщина не смогла это сделать и вышла на балкон.

Прибывшие на вызов подразделения МЧС спасли пенсионерку, которая находилась на общей кухне. Из комнат на третьем этаже были спасены семь человек, трое из которых – дети. Также были эвакуированы 60 человек.