В Минске горело общежитие: 8 человек спасено, 60 – эвакуировано
Новости Беларуси. 19 мая около семи утра в Минске загорелось девятиэтажное общежитие на улице Денисовской.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных из окна на третьем этаже шёл сильный дым. Стало известно, что горели вещи в одной из комнат двухкомнатного блока.
В ночь перед пожаром снимавшая комнату женщина и её соседка-пенсионерка заснули во время просмотра телепередач. Утром гражданка услышала треск возле телевизора и заметила дым. Она разбудила соседку и попыталась самостоятельно ликвидировать пожар. Женщина не смогла это сделать и вышла на балкон.
Прибывшие на вызов подразделения МЧС спасли пенсионерку, которая находилась на общей кухне. Из комнат на третьем этаже были спасены семь человек, трое из которых – дети. Также были эвакуированы 60 человек.
Спасатели локализовали, а затем ликвидировали пожар. Пострадавшую пенсионерку доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Состояние пациентки удовлетворительное.
Огнём повреждено имущество в комнате, закопчен общий коридор общежития.
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия аварийного режима работы электрооборудования.
Весной 2018 года в Поставах горело общежитие.
Двух женщин спасли, 20 человек – эвакуировали (подробнее здесь).