В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста

Новости Беларуси. 19 мая в Барановичском районе Audi 80 врезалась в барьерное ограждение моста.
Новости Беларуси. 19 мая в Барановичском районе Audi 80 врезалась в барьерное ограждение моста.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, около пяти утра по трассе Барановичи – Новогрудок – Ивье автомобиль Audi ехал в сторону Новогрудка. За рулём машины находился 22-летний барановичанин.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На 26 километре дороги автомобиль съехал в кювет, врезался в перила моста, перевернулся и едва не упал вниз.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии пострадал водитель. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
На неделе в Могилёве произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств.
Погибла женщина – здесь подробности.