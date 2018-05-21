В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста

Новости Беларуси. 19 мая в Барановичском районе Audi 80 врезалась в барьерное ограждение моста.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, около пяти утра по трассе Барановичи – Новогрудок – Ивье автомобиль Audi ехал в сторону Новогрудка. За рулём машины находился 22-летний барановичанин.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На 26 километре дороги автомобиль съехал в кювет, врезался в перила моста, перевернулся и едва не упал вниз.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома