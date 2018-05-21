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В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста

21 мая 2018 09:39
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Новости Беларуси. 19 мая в Барановичском районе Audi 80 врезалась в барьерное ограждение моста.  

В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, около пяти утра по трассе Барановичи – Новогрудок – Ивье автомобиль Audi ехал в сторону Новогрудка. За рулём машины находился 22-летний барановичанин.  

В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 26 километре дороги автомобиль съехал в кювет, врезался в перила моста, перевернулся и едва не упал вниз.  

В Барановичском районе Audi съехала в кювет, перевернулась и повисла на перилах моста-7

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии пострадал водитель. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в медучреждение.  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Могилёве произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств.  

Погибла женщина – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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