В Калифорнии взорвался заминированный автомобиль – есть жертвы

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего возле одной из клиник в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в результате срабатывания крупного самодельного взрывного устройства, установленного в автомобиле. Как рассказали местные жители, взрыв ощущался на расстоянии более километра от эпицентра.
Джон Флеминг, житель Палм-Спрингс (США):
Все это шокирует. Это очень оживленный туристический и культурный город. Здесь много чего происходит, но не взрывы. Мы сидели у себя дома, который находится в миле от того места, где это произошло, и было очень громко. Теперь я очень испуган.
Прокуратура назвала произошедшее терактом. Расследованием инцидента занялось ФБР. Там заявили, что это крупнейшее преступление с применением взрывных устройств в истории штата.