В Калифорнии взорвался заминированный автомобиль – есть жертвы

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего возле одной из клиник в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в результате срабатывания крупного самодельного взрывного устройства, установленного в автомобиле. Как рассказали местные жители, взрыв ощущался на расстоянии более километра от эпицентра.