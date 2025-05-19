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В Калифорнии взорвался заминированный автомобиль – есть жертвы

19 мая 2025 07:44
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Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего возле одной из клиник в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местных СМИ, ЧП произошло в результате срабатывания крупного самодельного взрывного устройства, установленного в автомобиле. Как рассказали местные жители, взрыв ощущался на расстоянии более километра от эпицентра. 

В Калифорнии взорвался заминированный автомобиль – есть жертвы-2

Джон Флеминг, житель Палм-Спрингс (США):
Все это шокирует. Это очень оживленный туристический и культурный город. Здесь много чего происходит, но не взрывы. Мы сидели у себя дома, который находится в миле от того места, где это произошло, и было очень громко. Теперь я очень испуган. 

Прокуратура назвала произошедшее терактом. Расследованием инцидента занялось ФБР. Там заявили, что это крупнейшее преступление с применением взрывных устройств в истории штата.

# ЧП # Взрыв # США # Новости США

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