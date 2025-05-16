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Полоцкие пограничники обнаружили тело беженки возле границы с Латвией

16 мая 2025 11:05
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В 150 метрах от границы в лесном массиве Верхнедвинского района полоцкие пограничники обнаружили тело иностранной гражданки. Документов и личных вещей при ней не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкие пограничники обнаружили тело беженки возле границы с Латвией-2

На место была вызвана следственно-оперативная группа для выявления возможных признаков незаконного вытеснения женщины с сопредельной стороны. Это уже второй случай гибели беженцев на латвийско-белорусском участке границы за неделю. На этот раз жестокость и бесчеловечность европейских силовиков не поддается никакому объяснению. По некоторой информации, женщина была беременна. Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертиз.

# Государственная граница Беларуси # Латвия

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