Полоцкие пограничники обнаружили тело беженки возле границы с Латвией

В 150 метрах от границы в лесном массиве Верхнедвинского района полоцкие пограничники обнаружили тело иностранной гражданки. Документов и личных вещей при ней не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для выявления возможных признаков незаконного вытеснения женщины с сопредельной стороны. Это уже второй случай гибели беженцев на латвийско-белорусском участке границы за неделю. На этот раз жестокость и бесчеловечность европейских силовиков не поддается никакому объяснению. По некоторой информации, женщина была беременна. Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертиз.