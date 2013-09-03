В городском парке парень из Речицы изнасиловал 16-летнюю подругу

Новости Беларуси. В милицию с заявлением об изнасиловании обратилась потерпевшая. Девушка рассказала, что в последний день августа они с парнем гуляли в столинском городском парке. В какой-то момент молодой человек набросился на подругу.

Как сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на заместителя начальника Столинского райотдела Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РБ «Изнасилование». В совершении преступления подозревается 17-летний слесарь из Речицы.

Отметим, в Речице летом этого года произошли сразу два зверских убийства. Жертвы в обоих случаях – молодые девушки. Тело 23-летней Лили обнаружили 26 июня в лесном массиве вблизи райцентра. Накануне в РОВД обратилась мать, встревоженная отсутствием дочери, ведь Лиля всегда была исполнительным ребёнком, никогда не давала и повода для беспокойства. Убийцей оказался бывший парень девушки, 23-летний студент Мозырского государственного педагогического университета. Более того, молодые люди учились на одном курсе. Незадолго до смерти Лили они расстались. Правда, молодой человек оказался настойчивым: не оставлял надежду восстановить отношения. Для этого в минувший понедельник он позвонил девушке с просьбой о встрече.

Тело 19-летней Алеси вчера утром обнаружил сторож Дома творчества молодежи. В тот же день задержали подозреваемого – 19-летнего ранее неоднократно судимого жителя Речицы, который был знаком с девушкой. Точные причины смерти девушки устанавливаются. Следователям предстоит выяснить мотивы, толкнувшие молодого человека на преступление.