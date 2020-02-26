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Житель Минска убил 19-летнюю девушку, чтобы скрыть изнасилование

26 февраля 2020 09:52
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве девушки в Минске.    

По информации Следственного комитета, с 9 по 11 августа 2019 года нетрезвый мужчина в одной из квартир на улице Седых причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой. От них девушка она скончалась на месте происшествия.  

Было установлено, что обвиняемый познакомился с девушкой за несколько недель до произошедшего. Потерпевшая приехала в Минск на учебу, а молодой человек предложил ей пожить у него без обязательств, чтобы не снимать квартиру.    

Следствие установило, что мотивом убийства стало желание парня скрыть совершенное изнасилование. Он испугался, что девушка обратится в милицию.  

Житель Минска убил 19-летнюю девушку, чтобы скрыть изнасилование -1

Фото: СК  

В течение расследования мужчина давал противоречивые показания и убеждал следователей, что лишил девушку жизни из-за его долговых обязательств.  

В ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами проведена кропотливая работа по воссозданию обстановки совершения преступлений, а также по сбору доказательств. Проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей и родственников погибшей. Проведен ряд экспертиз. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте.  

По заключению экспертов, фигурант дела в момент совершения преступления не страдал психическим расстройством, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.  

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по статьям «Изнасилование» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» УК РБ. Молодой человек заключен под стражу.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

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# Убийство # происшествия

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