Житель Минска убил 19-летнюю девушку, чтобы скрыть изнасилование

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве девушки в Минске.

По информации Следственного комитета, с 9 по 11 августа 2019 года нетрезвый мужчина в одной из квартир на улице Седых причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой. От них девушка она скончалась на месте происшествия.

Было установлено, что обвиняемый познакомился с девушкой за несколько недель до произошедшего. Потерпевшая приехала в Минск на учебу, а молодой человек предложил ей пожить у него без обязательств, чтобы не снимать квартиру.

Следствие установило, что мотивом убийства стало желание парня скрыть совершенное изнасилование. Он испугался, что девушка обратится в милицию.