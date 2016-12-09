26-летняя девушка убита в развлекательном комплексе Санта-Клауса в Лапландии

Новости Финляндии. Шокирующий инцидент в резиденции Санта-Клауса в Лапландии. Тело 26-летней девушки обнаружили на популярном курорте. Она скончалась от колотых ран.



По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина. Как выяснилось, это молодой человек убитой девушки. Как отмечает Sky News, при задержании он не оказал сопротивления.

Жертва, имя которой не разглашается, родом из Шотландии.

Вместе с молодым человеком она работала сезонным работником в компании «Сафари Санты». Фирма описывает работу как «не для слабонервных» и предлагает работникам «бесценный жизненный опыт».

Официальное заявление компании:

Мы все шокированы этим трагическим событием. Приносим соболезнования семье погибшей. Наша компания тесно сотрудничает с полицией Финляндии и компетентными органами с целью расследования дела. Разумеется, мы сделаем всё в наших силах, чтобы поддержать семью погибшей, а также наших сотрудников в это непростое время.



Перевод: Дина Борисевич