В Столбцах мужчина упал в вагон с цементом

Новости Беларуси. Курьёзный случай на железнодорожной станции «Столбцы» произошёл вчера. Рабочий, находясь на крыше вагона, оступился и упал, в результате чего оказался по пояс зажат сухой смесью цемента. Выбраться из так называемой ловушки мужчине удалось только с помощью спасателей.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сотрудниками МЧС при помощи спасательной веревки мужчина извлечен на крышу вагона. Рабочий находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.

Напомним, недавно несчастный случай на строительной площадке в Бобруйске закончился трагедией. Плиты перекрытия в буквальном смысле завалили рабочих. Один мужчина скончался на месте. Еще один пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу. По предварительной версии, мужчины вели строительство гаража по договоренности с хозяином. Работали они без спецодежды и строительных касок. Плиты покрытия монтировались при помощи автокрана.