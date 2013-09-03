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В Столбцах мужчина упал в вагон с цементом

03 сентября 2013 12:46
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Новости Беларуси. Курьёзный случай на железнодорожной станции «Столбцы» произошёл вчера. Рабочий, находясь на крыше вагона, оступился и упал, в результате чего оказался по пояс зажат  сухой смесью цемента. Выбраться из так называемой ловушки мужчине удалось только с помощью спасателей.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Сотрудниками МЧС при помощи спасательной веревки мужчина извлечен на крышу вагона. Рабочий находился в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.

Напомним, недавно несчастный случай на строительной площадке в Бобруйске закончился трагедией. Плиты перекрытия в буквальном смысле завалили рабочих. Один мужчина скончался на месте. Еще один пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу. По предварительной версии, мужчины вели строительство гаража по договоренности с хозяином. Работали они без спецодежды и строительных касок. Плиты покрытия монтировались при помощи автокрана.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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