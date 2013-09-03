21-летняя девушка оставила в соцсети приглашение на свои похороны и выпала с балкона 7 этажа

Новости России. Обстоятельства гибели 21-летней студентки расследуют в Улан-Удэ. Её тело 2 сентября обнаружили возле многоэтажного дома.

Девушка жила на съёмной квартире с тремя подругами. Весь день накануне трагедии они употребляли спиртное. Поздно вечером две девушки ушли на дискотеку, одна – спать. Погибшая до утра просидела в Интернете. После чего вышла на балкон и спрыгнула вниз. За несколько минут до трагедии на её странице в социальной сети появилась запись. Девушка приглашала друзей на свои похороны.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Не исключено, что девушка покончила с собой после ссоры или разрыва отношений со своим молодым человеком.

Проблема суицида – одна из серьезных проблем человечества, и причин тому множество. В числе основных можно назвать психические нарушения (депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость, шизофрения), а также физические заболевания (неврологические болезни, рак, ВИЧ-инфекция).

Жизнь Ирины Можаровой шла своим чередом: учеба в школе, занятия плаванием, увлечение народными танцами, замужество, рождение детей. Тут в жизни Ирины происходит трагедия – умирает отец, но беда не приходит одна: спустя 3 месяца молодая женщина попадает в автомобильную аварию. Ирина выжила, но жить ей совсем не хотелось. Женщина постоянно думала о суициде. Жуткая депрессия длилась 7,5 лет. От малоподвижного образа жизни молодая женщина начала быстро набирать вес. Выход из непростой жизненной ситуации Ира нашла в новом увлечении. Спортивные танцы на инвалидных колясках в буквальном смысле вытащили Ирину из пропасти (смотрите видео).