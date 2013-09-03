Пропавшая 15-летняя Ирина Осипова перед уходом из дома забрала документы и вещи

Новости Беларуси. Больше недели в Минске ищут 15-летнюю Ирину Осипову. Вечером 26 августа она ушла из дома. Местонахождение девушки до сих пор неизвестно.

Ира никогда не носила с собой документы, подтверждающие личность. В тот вечер она забрала с собой паспорт и свидетельство о рождении. Мама девятиклассницы говорит, что уход дочери из дому не был случайным: кроме документов, девочка прихватила вещи.

Елена Осипова, мать пропавшей девушки (в интервью «Комсомольской правде»):

Поверьте, у Иры не было поводов сбегать из дома. Конечно, как всякий подросток в ее возрасте, дочка иногда могла обидеться, но серьезных конфликтов не было. А в последние время отношения между нами вообще были хорошими. В день пропажи, 26 августа, днем мы с Ирой созвонились по телефону, поговорили, а в 13.30 ее телефон был уже недоступен. Позже обнаружили: дочка взяла с собой паспорт, свидетельство о рождении, хотя раньше их никогда не носила в сумочке, собрала личные вещи, при чем не одну-две кофты, а много вещей. Выходит, ушла из дома целенаправленно.

Приметы разыскиваемой: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, каштанового цвета. В левом ухе три прокола с серьгами. Ко всем, кто что-либо видел или знает, просьба позвонить по телефонам: +375-33-666-856, +375-33-666-033 или 102.