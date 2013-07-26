В Гомеле задержали подозреваемого в серии изнасилований

Новости Беларуси. В Гомеле задержали мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Есть доказательства того, что он причастен к нескольким изнасилованиям в Гомеле и к покушениям на изнасилование, сообщает ctv.by.

Представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области (в комментарии tut.by):

В текущем году на территории Советского района Гомеля было зарегистрировано несколько преступлений против половой неприкосновенности. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР УВД Гомельского облисполкома по непосредственно возникшему подозрению в совершении данных преступлений задержали жителя областного центра.

В Гомеле до этого не раз происходили нападения на женщин. Сейчас ведётся следствие.

Напомним, в прошлом году в Столинском районе Брестской области 13-летняя школьница Юлия Ляшук была изнасилована, а потом убита двумя подростками прямо в новогоднюю ночь, когда возвращалась домой с дискотеки. До дома она не дошла всего несколько метров. Задушили её приятели по школе. (смотрите видео)