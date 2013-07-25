Милиция задержала преступников, которые напали на водителя такси в Партизанском районе Минска

Новости Беларуси. Опасные пассажиры. Преступников, которые напали на водителя такси, задержали оперативники Партизанского района.

Подвыпившие женщина и мужчина ночью остановили машину и попросили отвезти их к станции метро «Тракторный завод». В салоне пассажир набросился на водителя с ножом. Злоумышленники отобрали у таксиста кошелек и убежали.

Парня с колото-резаной раной шеи и кисти доставили в больницу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Молодые люди во всем сознались. Вину свою они не отрицают. Задержанный молодой человек пояснил, что его подруга рассказывала ему, что у нее постоянно случались конфликты с водителями такси. Поэтому, если гражданам что-либо известно о причастности данных лиц к аналогичным преступлениям, просьба обращаться в ближайшее отделение милиции.