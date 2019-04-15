По факту падения солдата из окна казармы возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 13 апреля в Минске из-за падения с четвёртого этажа был госпитализирован 21-летний военнослужащий.

Как сообщает СК, в целях выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

По имеющимся данным, в туалете казармы на четвёртом этаже кроме пострадавшего никого не было. Устанавливается, не было ли в коллективе подразделения каких-либо нарушений во взаимоотношениях.

Поскольку рассматривается версия суицида, ведётся поиск возможных мотивов. Допрашиваются военнослужащие, назначена судмедэкспертиза.

Несколько дней назад сообщалось, что в Минске пострадал солдат-срочник.