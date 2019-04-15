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По факту падения солдата из окна казармы возбуждено уголовное дело

15 апреля 2019 06:27
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Новости Беларуси. 13 апреля в Минске из-за падения с четвёртого этажа был госпитализирован 21-летний военнослужащий.  

Как сообщает СК, в целях выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».  

По имеющимся данным, в туалете казармы на четвёртом этаже кроме пострадавшего никого не было. Устанавливается, не было ли в коллективе подразделения каких-либо нарушений во взаимоотношениях.  

Поскольку рассматривается версия суицида, ведётся поиск возможных мотивов. Допрашиваются военнослужащие, назначена судмедэкспертиза.  

Несколько дней назад сообщалось, что в Минске пострадал солдат-срочник.  

Парня нашли лежащим на газоне – здесь подробности.  

# Армия Беларуси # происшествия

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