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В Минске на станции метро «Академия наук» умер мужчина

26 июля 2013 06:53
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Новости Беларуси. В Минске 25 июля около семи вечера на станции метро «Академия наук» умер мужчина, сообщает БелаПАН. Причину гибели человека сотрудникам милиции пока выяснить не удалось.

Напомним, три недели назад на станции метро «Кунцевщина» погиб молодой человек. Он вышел из поезда, перешёл на противоположную часть платформы и упал на рельсы. Движение поездов было остановлено. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

А год назад на станции метро «Немига» под поезд бросилась молодая девушка. Благодаря быстрой реакции неравнодушных пассажиров, поезд удалось вовремя остановить, а девушку спасти. (смотрите видео)

# Минское метро

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