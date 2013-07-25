Директор минской гостиницы «Планета» покончил жизнь самоубийством

Новости Беларуси. 60-летний директор столичной гостиницы «Планета» Валерий Огиренко покончил жизнь самоубийством. Мужчина выбросился с восьмого этажа собственной квартиры, сообщает БелТА со ссылкой на представителя Следственного комитета Беларуси Юлию Гончарову.

Основной версией смерти мужчины считают самоубийство, однако рассматриваются и другие версии. Планируется опросить соседей погибшего и провести судебно-медицинскую экспертизу.

По словам Юлии Гончаровой, до происшествия к дому, где проживал погибший, два раза приезжал наряд милиции. Просили об этом соседи, которые не раз видели сидящего на парапете человека и боялись, что он спрыгнет. В первый раз мужчину им застать не удалось. Когда милиция прибыла к дому во второй раз, мужчина сидел на парапете. Они решили немедленно подняться наверх и отговорить мужчину делать страшный поступок, но не успели, сообщает tut.by.

Юлия Гончарова также отметила, что в отношении директора гостиницы никогда не заводилось никаких уголовных дел.

Напомним, в январе этого года студентка четвёртого курса Белогусского государственного технологического университета 1992 года рождения, уроженка Солигорска, выбросилась с 12 этажа общежития в день экзамена.

Год назад 32-летняя минчанка, журналистка одного из белорусских информационнах агенств, прыгнула с 9 этажа вместе с двумя своими малолетними детьми. Все трое скончались на месте.