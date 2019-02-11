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В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе

11 февраля 2019 14:09
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.

В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе-1

В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе-3

В доме родителей подозреваемого проведен обыск. Изъято всё то, что считается вещественными доказательствами. Школа, которая 11 февраля стала местом преступления, оцеплена. С детьми продолжают работать психологи и врачи. Пострадавших прооперировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Напомним, ЧП произошло в средней школе № 2 около 8 часов утра. На уроке истории внезапно разгорелся конфликт между десятиклассником и педагогом. На фоне личной неприязни подросток пустил в ход нож. В результате удара в шею учительница скончалась на месте.

В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе-6

В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе-8

В конфликте пострадали еще двое школьников, которые попытались заступиться за педагога. Затем вооруженный подросток нанес еще одно смертельное ранение школьнику в соседнем кабинете. 17-летний парень погиб сразу. После нападения преступник бросился в бега. Известно, что предварительно он удалил все контакты и страницы в социальных сетях. Позже его задержали. Как известно, предполагаемое оружие убийства у него было с собой.

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Преподаватели говорят, что подозреваемый из благополучной семьи, хорошо учился, его поведение не вызывало никаких нареканий.

В школе от трагедии сейчас прибывают в шоке. По факту убийства двух человек  возбуждено уголовное дело.

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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