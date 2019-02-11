В доме родителей подозреваемого провели обыск. Новые подробности трагедии в столбцовской школе

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.
В доме родителей подозреваемого проведен обыск. Изъято всё то, что считается вещественными доказательствами. Школа, которая 11 февраля стала местом преступления, оцеплена. С детьми продолжают работать психологи и врачи. Пострадавших прооперировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах
Напомним, ЧП произошло в средней школе № 2 около 8 часов утра. На уроке истории внезапно разгорелся конфликт между десятиклассником и педагогом. На фоне личной неприязни подросток пустил в ход нож. В результате удара в шею учительница скончалась на месте.
В конфликте пострадали еще двое школьников, которые попытались заступиться за педагога. Затем вооруженный подросток нанес еще одно смертельное ранение школьнику в соседнем кабинете. 17-летний парень погиб сразу. После нападения преступник бросился в бега. Известно, что предварительно он удалил все контакты и страницы в социальных сетях. Позже его задержали. Как известно, предполагаемое оружие убийства у него было с собой.
Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах
Преподаватели говорят, что подозреваемый из благополучной семьи, хорошо учился, его поведение не вызывало никаких нареканий.
В школе от трагедии сейчас прибывают в шоке. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.