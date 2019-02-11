«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах

Новости Беларуси. В Столбцах утром 11 февраля десятиклассник с ножом напал на учительницу и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагог скончалась на месте. Еще одной жертвой стал школьник. Врачи продолжают бороться за жизнь раненых.
Дмитрий Плескач, врач Столбцовской центральной районной больницы:
Уже была информация, что их везут. Поэтому заранее развернули операционную. Встретили врачебной бригадой, сразу же подали в операционную, где оба пациента были прооперированы.
Приехали коллеги из Минской областной клинической больницы. Сейчас пациенты находятся в отделении реанимации. Состояние стабильно тяжелое.
Напомним, по факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах
Подробности – в следующих выпусках.