«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах

Новости Беларуси. В Столбцах утром 11 февраля десятиклассник с ножом напал на учительницу и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагог скончалась на месте. Еще одной жертвой стал школьник. Врачи продолжают бороться за жизнь раненых.

Дмитрий Плескач, врач Столбцовской центральной районной больницы:

Уже была информация, что их везут. Поэтому заранее развернули операционную. Встретили врачебной бригадой, сразу же подали в операционную, где оба пациента были прооперированы.

Приехали коллеги из Минской областной клинической больницы. Сейчас пациенты находятся в отделении реанимации. Состояние стабильно тяжелое.