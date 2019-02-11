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«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах

11 февраля 2019 11:47
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Новости Беларуси. В Столбцах утром 11 февраля десятиклассник с ножом напал на учительницу и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагог скончалась на месте. Еще одной жертвой стал школьник. Врачи продолжают бороться за жизнь раненых.

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах -1

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах -3

Дмитрий Плескач, врач Столбцовской центральной районной больницы:
Уже была информация, что их везут. Поэтому заранее развернули операционную. Встретили врачебной бригадой, сразу же подали в операционную, где оба пациента были прооперированы.

Приехали коллеги из Минской областной клинической больницы. Сейчас пациенты находятся в отделении реанимации. Состояние стабильно тяжелое.

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах -6

Напомним, по факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

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Подробности – в следующих выпусках.

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах -9

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах -11

# Убийство # происшествия # Дмитрий Плескач # Фотофакт

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