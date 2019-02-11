«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

Новости Беларуси. 11 февраля в Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прогремел 25 февраля 2017 года. Тогда погибли четыре женщины, еще одна после длительного лечения осталась инвалидом.

Трагедия на Скидельском сахарном комбинате. Кто ответит за гибель людей?

На скамье подсудимых три человека – главный инженер, начальник цеха и его заместитель. Они не под стражей. Один из мужчин вышел на пенсию, двое отстранены от работы.