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«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

11 февраля 2019 12:05
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Новости Беларуси. 11 февраля в Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прогремел 25 февраля 2017 года. Тогда погибли четыре женщины, еще одна после длительного лечения осталась инвалидом.

Трагедия на Скидельском сахарном комбинате. Кто ответит за гибель людей?

На скамье подсудимых три человека – главный инженер, начальник цеха и его заместитель. Они не под стражей. Один из мужчин вышел на пенсию, двое отстранены от работы.

«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате-1

«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате-3

По данным следствия, взрыв произошел от воспламенения сахарной пыли. Расследование показало – плохо работала вентиляция, а уборка помещения проводилась нерегулярно. На жалобы работников руководство не реагировало. Тем не менее, сторона обвинения считает, что это преступление по неосторожности – прямого умысла у подсудимых не было.

«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате-6

Андрей Сакомский, начальник отдела прокуратуры Гродненской области:
Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 428, то есть «Служебная халатность». Ни один из обвиняемых не признает свою вину.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, – это пять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью определенной.

По делу проходит 113 свидетелей. Ущерб заводу оценен в 590 тысяч рублей. Суд продлится как минимум до марта.

«Ни один из обвиняемых не признаёт свою вину». В Гродно начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате-9

# Взрыв # происшествия # Андрей Сакомский # Фотофакт

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