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Слой чёрной пыли покрыл окраину Гомеля: жители винят местное предприятие

11 февраля 2019 12:30
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Новости Беларуси. Окраину Гомеля укутал черный снег. Местные жители уверяют: виной всему одно из соседних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слой чёрной пыли покрыл окраину Гомеля: жители винят местное предприятие -1

По свидетельствам очевидцев, около месяца с его территории на жилой массив частной застройки летит пыль. Тонким слоем она покрыла дома, автомобили, детские площадки. Люди переживают, что это может оказать негативное влияние на здоровье их и их детей. 

Слой чёрной пыли покрыл окраину Гомеля: жители винят местное предприятие -4

Алексей Селицкий, житель Гомеля:
Подоконники все черные. Всю черноту эту в дом несем. Дышать невозможно.

– Обращались куда-то?

Да, мы звонили. Нам сказали: «Это ваши проблемы».

После появления информации проверку инициировали экологи.

Съемочная группа СТВ следит за развитием ситуации.

# Экологическая обстановка в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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