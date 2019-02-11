Слой чёрной пыли покрыл окраину Гомеля: жители винят местное предприятие

Новости Беларуси. Окраину Гомеля укутал черный снег. Местные жители уверяют: виной всему одно из соседних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Окраину Гомеля укутал черный снег. Местные жители уверяют: виной всему одно из соседних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По свидетельствам очевидцев, около месяца с его территории на жилой массив частной застройки летит пыль. Тонким слоем она покрыла дома, автомобили, детские площадки. Люди переживают, что это может оказать негативное влияние на здоровье их и их детей.
Алексей Селицкий, житель Гомеля:
Подоконники все черные. Всю черноту эту в дом несем. Дышать невозможно.
– Обращались куда-то?
Да, мы звонили. Нам сказали: «Это ваши проблемы».
После появления информации проверку инициировали экологи.
Съемочная группа СТВ следит за развитием ситуации.