«Стабильное тяжелое». Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Кольцова

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июня там произошел взрыв. Сразу после этого загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли на место происшествия спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали и бригады медиков, газовая служба. Эвакуировали 12 человек, трое из них находятся в больнице.

Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС: До прибытия подразделения МЧС горящую квартиру покинули трое мужчин, один из них – сын хозяйки квартиры. Мужчины были госпитализированы в больницу с ожогами тела. Спасли женщину из соседней квартиры, пенсионерку 1934 года рождения, и передали медикам. Кроме того, также с использованием масок для спасаемых с выше расположенных этажей были выведены на свежий воздух еще четыре человека, которые в результате пришествия не пострадали. Из четвертого подъезда были эвакуированы еще четыре человека. Целостность конструкции жилого дома не нарушена.

На данный момент причина пожара устанавливается, правоохранительные органы проводят проверку. О состоянии пострадавших нам рассказали в больнице скорой медицинской помощь.

Лариса Золотухина, врач-анестезиолог, заведующий отделением БСМП:

Все трое – мужчины от 40 до 45 лет – имеют взрывную травму, термические ожоги общей площадью до 15 % кожных покровов, термоизоляционные травмы. У кого-то есть черепно-мозговая травма легкой степени, у кого-то есть перелом локтевой кости. Взрывом бытового газа вынесло на лестничную площадку.

В настоящее время состояние их оценивается как стабильное тяжелое. Пока все трое находятся в отделении реанимации, проводим интенсивную терапию, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для их лечения у нас в больнице есть.