В Бресте суд приговорил 26-летнюю россиянку к трём годам колонии за провоз наркотика через границу

Новости Беларуси. 31 июле в Бресте судом Московского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданки России.

Как сообщает Верховный Суд, подсудимая признана виновной в незаконном провозе наркотиков без цели сбыта через границу ЕАЭС.

Обвиняемой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы без конфискации имущества. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в конце июня брестские таможенники задержали 26-летнюю россиянку. У задержанной было обнаружено психотропное вещество, общая масса которого составила не менее 1,14 грамма.

Согласно некоторым источникам, обвиняемой является российский Instagram-блогер и визажист Мария Хрестина.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Летом 2018 года в Молодечненском районе правоохранители обнаружили выращиваемую пенсионером марихуану.