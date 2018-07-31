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В Бресте суд приговорил 26-летнюю россиянку к трём годам колонии за провоз наркотика через границу

31 июля 2018 13:56
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Новости Беларуси. 31 июле в Бресте судом Московского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданки России.  

Как сообщает Верховный Суд, подсудимая признана виновной в незаконном провозе наркотиков без цели сбыта через границу ЕАЭС.  

Обвиняемой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы без конфискации имущества. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима.  

Ранее стало известно, что в конце июня брестские таможенники задержали 26-летнюю россиянку. У задержанной было обнаружено психотропное вещество, общая масса которого составила не менее 1,14 грамма.  

Согласно некоторым источникам, обвиняемой является российский Instagram-блогер и визажист Мария Хрестина.  

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.  

Летом 2018 года в Молодечненском районе правоохранители обнаружили выращиваемую пенсионером марихуану.  

Мужчина прятал незаконную посадку в зарослях помидоров – подробности здесь.  

# Наркотики # происшествия

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