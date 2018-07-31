В Бресте суд приговорил 26-летнюю россиянку к трём годам колонии за провоз наркотика через границу

Новости Беларуси. 31 июле в Бресте судом Московского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданки России.
Как сообщает Верховный Суд, подсудимая признана виновной в незаконном провозе наркотиков без цели сбыта через границу ЕАЭС.
Обвиняемой назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы без конфискации имущества. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее стало известно, что в конце июня брестские таможенники задержали 26-летнюю россиянку. У задержанной было обнаружено психотропное вещество, общая масса которого составила не менее 1,14 грамма.
Согласно некоторым источникам, обвиняемой является российский Instagram-блогер и визажист Мария Хрестина.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
Летом 2018 года в Молодечненском районе правоохранители обнаружили выращиваемую пенсионером марихуану.
Мужчина прятал незаконную посадку в зарослях помидоров – подробности здесь.