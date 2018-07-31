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21-летняя безбилетница избила контролёра в Гродно

31 июля 2018 13:10
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Новости Беларуси. В Гродно не оплатившая проезд в общественном транспорте 21-летняя местная жительница ударила контролёра.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился на одной из остановок бульвара Ленинского Комсомола. Во время проверки оплаты проезда девушка не смогла предъявить проездной билет или талон, в результате чего возник конфликт с контролёром.  

«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто». Контролеры говорят о своей работе и психологии «зайцев»  

Гродненчанка «скорее хрупкой комплекции» сбила с ног 50-летнего мужчину, после чего несколько раз ударила. В дальнейшем стало известно, что нападавшая ранее занималась тайским боксом.  

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ.  

Летом 2018 года в Минске подрались контролёр и пассажир.  

Драка попала на видеозапись – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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