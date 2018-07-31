21-летняя безбилетница избила контролёра в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно не оплатившая проезд в общественном транспорте 21-летняя местная жительница ударила контролёра.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился на одной из остановок бульвара Ленинского Комсомола. Во время проверки оплаты проезда девушка не смогла предъявить проездной билет или талон, в результате чего возник конфликт с контролёром.

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Гродненчанка «скорее хрупкой комплекции» сбила с ног 50-летнего мужчину, после чего несколько раз ударила. В дальнейшем стало известно, что нападавшая ранее занималась тайским боксом.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК РБ.

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