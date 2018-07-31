В Мстиславском районе водитель отвлёкся на собаку – в ДТП пассажиру оторвало ухо

Новости Беларуси. Утром 29 июля в Мстиславском районе произошло ДТП из-за водителя, который отвлёкся на собаку.

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария случилась на 51 км трассы Кричев – Ходосы – Курманово – Рубановка.

Внимание находившегося за рулём Volkswagen Polo 22-летнего жителя Дрибина привлекла собака, которая сидела на руках у пассажира на переднем сиденье. В результате водитель потерял контроль над транспортным средством, оно съехало в кювет и перевернулось.

В ДТП пострадали два пассажира. 45-летняя жительница Дрибина доставлена в медучреждение с закрытым переломом правой ключицы. У 22-летнего жителя Мстиславля ушибленно-размозжённая рана правой височной области и травматическая ампутация правой ушной раковины. Молодой человек госпитализирован.

На неделе в Минске собака отвлекла пассажиров другой машины.