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В Мстиславском районе водитель отвлёкся на собаку – в ДТП пассажиру оторвало ухо

31 июля 2018 07:44
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Новости Беларуси. Утром 29 июля в Мстиславском районе произошло ДТП из-за водителя, который отвлёкся на собаку.  

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, авария случилась на 51 км трассы Кричев – Ходосы – Курманово – Рубановка.  

Внимание находившегося за рулём Volkswagen Polo 22-летнего жителя Дрибина привлекла собака, которая сидела на руках у пассажира на переднем сиденье. В результате водитель потерял контроль над транспортным средством, оно съехало в кювет и перевернулось.  

В ДТП пострадали два пассажира. 45-летняя жительница Дрибина доставлена в медучреждение с закрытым переломом правой ключицы. У 22-летнего жителя Мстиславля ушибленно-размозжённая рана правой височной области и травматическая ампутация правой ушной раковины. Молодой человек госпитализирован.  

На неделе в Минске собака отвлекла пассажиров другой машины.  

Питомца выкинули на дорогу – здесь подробнее.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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