Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Схему наркосадовника раскрыли в ходе спецоперации «Мак», которую традиционно проводят правоохранители в летний сезон. Во время осмотра дома сотрудники милиции обнаружили запасы хозяина. А это – несколько банок и тазов с высушенной марихуаной. Общий вес психотропа превысил килограмм. Кроме того, в доме находились курительные трубки для применения наркотика.

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

В ходе опроса мужчина объяснил наличие у себя наркотиков тем, что не первый год его употребляет. Марихуану он изготавливал сам: выращивал коноплю, после чего же готовил для себя наркотик. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, речь может идти о лишении свободы до 5 лет.