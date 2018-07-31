В Солигорске директор предприятия после употребления алкоголя убил брата

Новости Беларуси. Вечером 30 июля в Солигорске был убит инвалид второй группы. Подозреваемый задержан.

Как сообщает МВД, инцидент случился в съёмной квартире. В понедельник вечером директор одного из предприятий употреблял алкогольные напитки вместе с братом, инвалидом второй группы.

В определённый момент между братьями начался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего родственника ножом. Мужчина погиб. Нападавший задержан.

Летом 2018 года в Казахстане погиб 25-летний призёр Олимпиады в Сочи.