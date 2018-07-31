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В Солигорске директор предприятия после употребления алкоголя убил брата

31 июля 2018 08:15
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Новости Беларуси. Вечером 30 июля в Солигорске был убит инвалид второй группы. Подозреваемый задержан.  

Как сообщает МВД, инцидент случился в съёмной квартире. В понедельник вечером директор одного из предприятий употреблял алкогольные напитки вместе с братом, инвалидом второй группы.  

В определённый момент между братьями начался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего родственника ножом. Мужчина погиб. Нападавший задержан.  

Летом 2018 года в Казахстане погиб 25-летний призёр Олимпиады в Сочи.  

Фигурист пытался помешать злоумышленникам снять зеркала с его машины – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

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